مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) ليفربول.. جووووووول صلاح والأول
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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ق 5: جووووووووووول صلاح والأول
ق 2: إصابة مبكرة لمدافع أستون فيلا مينجز
انطلاق المباراة
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