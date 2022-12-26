مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) ليفربول.. جووووووول صلاح والأول

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رينجرز وليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

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ق 5: جووووووووووول صلاح والأول

ق 2: إصابة مبكرة لمدافع أستون فيلا مينجز

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي أستون فيلا
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