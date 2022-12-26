مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(2) ليفربول.. هدف غير محتسب لأصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

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ق 46: هدف غير محتسب من واتكينز بسبب التسلل

ق 38: جوووووول فان دايك والثاني

ق 28: الثاني يضيع من داروين أمام المرمى

ق 20: هدف غير محتسب لـ ماتيب بعد عرضية من روبيرتسون

ق 5: جووووووووووول صلاح والأول

ق 2: إصابة مبكرة لمدافع أستون فيلا مينجز

انطلاق المباراة