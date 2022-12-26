مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(2) ليفربول.. هدف غير محتسب لأصحاب الأرض

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا يا لها من عودة.. تعادل مثير بين برينتفورد وتوتنام في افتتاح "البوكسينج داي" فض الشراكة مع فاولر.. هاري كين الهداف التاريخي لـ "البوكسينج داي"

ق 46: هدف غير محتسب من واتكينز بسبب التسلل

ق 38: جوووووول فان دايك والثاني

ق 28: الثاني يضيع من داروين أمام المرمى

ق 20: هدف غير محتسب لـ ماتيب بعد عرضية من روبيرتسون

ق 5: جووووووووووول صلاح والأول

ق 2: إصابة مبكرة لمدافع أستون فيلا مينجز

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي أستون فيلا
نرشح لكم
رقم جديد لـ محمد صلاح.. وروبرتسون ينتزع الصدارة التاريخية الدوري الإنجليزي - خديعة فولهام.. ميتروفيتش يفاجئ الجميع ونيوكاسل يسحق ليستر كونتي: شخصيتنا سبب العودة في النتيجة.. ولا أفهم مضايقات الجماهير لـ كين تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا يا لها من عودة.. تعادل مثير بين برينتفورد وتوتنام في افتتاح "البوكسينج داي" فض الشراكة مع فاولر.. هاري كين الهداف التاريخي لـ "البوكسينج داي" اننهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (2) - (2) توتنام.. تعادل مثير تشكيل الدوري الإنجليزي - بيريسيتش يعود لـ توتنام سريعا.. وبرينتفورد بخماسي الوسط
أخر الأخبار
رقم جديد لـ محمد صلاح.. وروبرتسون ينتزع الصدارة التاريخية 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأكثر استعادة للكرة.. ماذا قدم حجازي أمام التعاون 47 دقيقة | المحترفون
دقة تمرير عالية للغاية.. ماذا قدم طارق حامد أمام التعاون 53 دقيقة | المحترفون
بمشاركة حجازي وطارق حامد.. الاتحاد يحقق فوزا كبيرا على التعاون ساعة | الوطن العربي
الدوري الإنجليزي - خديعة فولهام.. ميتروفيتش يفاجئ الجميع ونيوكاسل يسحق ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(2) ليفربول.. هدف غير محتسب لأصحاب الأرض ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي: شخصيتنا سبب العودة في النتيجة.. ولا أفهم مضايقات الجماهير لـ كين ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة