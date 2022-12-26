انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (3) - (0) التعاون

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الاتحاد والتعاون ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة في التشكيل الأساسي لفريقهما.

وتقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

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ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل التعاون المركز الرابع بـ20 نقطة من 9 مباريات.

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نهاية المباراة

وسجل عبد الرزاق حمد لله 95 هدفا في 94 مباراة في الدوري السعودي.

ق 90+10 جووول ثالث للاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمد لله عن طريق ركلة جزاء.

ق 88 هارون كامارا بدلا من عبد العزيز البيشي في صفوف الاتحاد.

ق 74 جووووول الثاني لصالح الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمد لله.

ق 73 تبديل للاتحاد عوض الناشري بدلا من برونو هنريكي.

ق 72 برونو هنريكي يسدد من بعيد ولكن حارس التعاون يتصدى.

ق 60 فرصة خطيرة لصالح الاتحاد عن طريق مهند الشنقيطي الذي تبادل الكرة مع زميله ويسدد لكن تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38 جووووول أول لـ الاتحاد عن طريق هيلدر كوستا.

ق 32 تغيير في صفوف التعاون بنزول فيصل درويش بدلا من محمد الغامدي.

ق 28 هدف ملغي للاتحاد سجله عبد العزيز البيشي.. الهدف ألغي بداعي التسلل.

ق 25 تاوامبا يسدد للتعاون ولكن مارسيل جروهي يتصدى.

بداية المباراة

اتحاد جدة الدوري السعودي طارق حامد أحمد حجازي
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