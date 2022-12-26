استبعاد الهداف التاريخي للإمارات من قائمة خليجي 25

الاثنين، 26 ديسمبر 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

علي مبخوت - الإمارات - أستراليا - كأس آسيا 2019

علي مبخوت - الإمارات - أستراليا - كأس آسيا 2019

استبعد رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات مهاجمه علي مبخوت من قائمة بطولة خليجي 25.

وأعلن المدرب الأرجنتيني قائمة تتكون من 26 لاعبا لخوض البطولة التي تستضيفها العراق بعد 10 أيام.

مبخوت البالغ من العمر 32 عاما هو الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 81 هدفا، وأكثر من سجل في الدوري الإماراتي بـ194 هدفا.

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كما يتصدر مبخوت ترتيب هدافي الدوري الإماراتي في الموسم الجاري بـ13 هدفا، أخرهم ثنائية سجلها لفريقه الجزيرة في الفوز على الظفرة 3-2 قبل يومين.

يذكر أن مبخوت توج بلقب هداف النسخة السابقة، خليجي 24، برصيد 5 أهداف.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

ويتواجد المنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الثانية رفقة البحرين وقطر والكويت.

الإمارات خليجي 25
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