استبعاد الهداف التاريخي للإمارات من قائمة خليجي 25
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 - 16:53
كتب : FilGoal
استبعد رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات مهاجمه علي مبخوت من قائمة بطولة خليجي 25.
وأعلن المدرب الأرجنتيني قائمة تتكون من 26 لاعبا لخوض البطولة التي تستضيفها العراق بعد 10 أيام.
مبخوت البالغ من العمر 32 عاما هو الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 81 هدفا، وأكثر من سجل في الدوري الإماراتي بـ194 هدفا.
كما يتصدر مبخوت ترتيب هدافي الدوري الإماراتي في الموسم الجاري بـ13 هدفا، أخرهم ثنائية سجلها لفريقه الجزيرة في الفوز على الظفرة 3-2 قبل يومين.
يذكر أن مبخوت توج بلقب هداف النسخة السابقة، خليجي 24، برصيد 5 أهداف.
وجاءت القائمة على النحو الآتي:
ويتواجد المنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الثانية رفقة البحرين وقطر والكويت.
نرشح لكم
بمشاركة حجازي وطارق حامد.. الاتحاد يحقق فوزا كبيرا على التعاون انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (3) - (0) التعاون خليلوزيتش يفتح النار على منتخب المغرب: أهانوا كبريائي قرعة كأس السوبر السعودي - موقعة قوية تنتظر حجازي وطارق حامد في نصف النهائي تقرير مغربي: الوداد يفاوض مدرب بترو أتليتكو مجددا قبل كأس العالم للأندية مدافع المغرب يعلق على لقطة تقبيل بيبي بعد الفرصة الضائعة الرياضية: السعودية تخوض كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022