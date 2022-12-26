العشري: تصريحات كولر؟ تعلمت في الأهلي أن أنظر لفريقي فقط.. وطلبت ضم هؤلاء من الأحمر

الاثنين، 26 ديسمبر 2022 - 10:31

كتب : FilGoal

طارق العشري مدرب سموحة

طارق العشري مدرب سموحة

شدد طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة أن فريقه أهدر نقطتين بالتعادل مع الأهلي، مشيرا إلى أنه طلب ضم ثلاثة لاعبين من الأحمر ليس من بينهم زياد طارق.

وتعادل سموحة مع الأهلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال طارق العشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلي من المباريات الكبرى التي تحتاج لتحضير ذهني كبير على صعيد فرض الشخصية والهوية وتسيير المباراة حسب السيناريو المخطط لتحقيق الهدف".

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وأضاف "سيطرنا على نجوم كبيرة في الأهلي ولم يكن هناك فرص خطيرة على مرمى الهاني سليمان ثم اللعب على التحولات السريعة. سنحت لنا أكثر من فرصة للخروج بالثلاث نقاط ولكن النقطة جيدة في هذه الظروف".

وواصل "تعاملنا مع المباراة تكتيكيا بشكل جيد جدا للوصول للهدف المطللوب والفريق قدم كل ما لديه واللاعبين بذلوا جهدا كبيرا".

وتابع "عانينا من تذبذب في المستوى خلال الفترة الأخيرة مع بناء فريق جديد وهذا يحتاج لوقت طويل جدا. مطمئن لهذه الفترة وسموحة سيكون له شكل أفضل في المستقبل هذا الموسم".

واستطرد "تصريحات كولر بعد المباراة؟ تعلمت من الأهلي وقت تواجد مانويل جوزيه أنني لا أهتم إلا بفريقي فقط ولم أتعود على انتقاد الفريق المنافس، أحيي فريقي على ما قدموه. نلعب دائما حسب إمكانيات فريقنا. كل الفرق التي وصلت لنصف نهائي كأس العالم كانوا يتميزون بالدفاع القوي ثم التحول السريع"..

وأردف "خسرنا نقطتين بالتعادل مع الأهلي، لم يكن لهم فرصة كبيرة على مرمى الهاني سليمان طوال الـ90 دقيقة ونحن أهدرنا أكثر من فرصة. أن تفرض أسلوبك وشخصيتك مع الفارق الكبير في الإمكانيات بين الفريقين فهذا نجاح كبير لنا".

واستدرك "لم يكن أحد ينظر لقطاع الناشئين لنادي سموحة واليوم معنا خمسة لاعبين من القطاع في الفريق الأول على رأسهم مكرونة، أطلب من الجميع الصبر، قضيت عشر سنوات مع حرس الحدود وتحول لفريق بطولات".

وأتم "طلبت ثلاثة لاعبين من النادي الأهلي وهم حسام حسن ومحمد محمود وكريم الدبيس، لم أطلب ضم زياد طارق".

ووصل الأهلي إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك الذي تعادل مع المقاولون العرب سلبيا أيضا.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 8 في المركز الـ13.

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