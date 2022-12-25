لم يستغل تعثر الزمالك.. الأهلي يتعادل مع سموحة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

الأهلي وسموحة

تعادل الأهلي مع سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

ووصل الأهلي إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك الذي تعادل مع المقاولون العرب سلبيا أيضا.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 8 في المركز الـ13.

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ولم يحقق الأهلي أي انتصار على طارق العشري في الدوري للمباراة الثالثة على التوالي. (طالع التفاصيل)

وصف المباراة

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جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين ولم يظهر الأهلي في النواحي الهجومية بشكل جيد.

وأهدر سموحة فرصة تسجيل الأول من انفراد لـ محمد سعيد في الدقيقة 11 لكن الشناوي تصدى له.

ومن جديد أهدر سموحة فرصة التسجيل أمام المرمى عن طريق صديق أوجولا في الدقيقة 35 لكنه سدد أعلى العارضة.

وكانت أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول عن طريق كريم فؤاد الذي واجه المرمى ولعب الكرة من أعلى الهاني سليمان لكن الدفاع أبعدها.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاءت الدقائق الأولى من الشوط الثاني دون خطورة على المرمى من الطرفين.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبديل مزدوج في الدقيقة 62 بنزول أفشة ورأفت خليل بدلا من أحمد عبد القادر وبرونو سافيو.

واستمرت محاولات الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الهاني سليمان.

وشارك أيضا الثنائي حسين الشحات وحسام حسن بدلا من كريم فؤاد ومحمد شريف في الدقيقة 77.

ولم تسفر محاولات الأهلي في الدقائق المتبقية عن أي فرص حقيقية على مرمى الهاني سليمان، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

الأهلي سموحة الدوري المصري
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