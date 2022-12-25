مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. ضغط أحمر
الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الجولة التاسعة للدوري المصري التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
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انطلاق المباراة
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