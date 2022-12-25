مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. ضغط أحمر

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

احتفالات الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الجولة التاسعة للدوري المصري التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب تشكيل سموحة - العشري يدفع بثلاثي في الوسط ضمن 3 تغييرات أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم للدفاع.. وهاني يعوض أكرم أمام سموحة

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
تدخلات دفاعية ناجحة بالجملة.. أوتشايا رجل مباراة المقاولون العرب والزمالك المقاولون والزمالك يهدران الفرص ويتعادلان سلبيا تشكيل سموحة - العشري يدفع بثلاثي في الوسط ضمن 3 تغييرات أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم للدفاع.. وهاني يعوض أكرم أمام سموحة خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب "أحد أندية الدوري لا يسدد".. رئيس دجلة يطالب الرابطة بمعاقبة المتأخرين صنع هدف المباراة الوحيد.. إلياس الجلاسي رجل مباراة الإسماعيلي والمصري انتهت الدوري المصري - المقاولون (0) - (0) الزمالك.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
تدخلات دفاعية ناجحة بالجملة.. أوتشايا رجل مباراة المقاولون العرب والزمالك 5 دقيقة | الكرة المصرية
المقاولون والزمالك يهدران الفرص ويتعادلان سلبيا 12 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد السلة يتابع حالة المصابين ويثمن موقف الأهلي والاتحاد السكندري 30 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. ضغط أحمر 40 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سموحة - العشري يدفع بثلاثي في الوسط ضمن 3 تغييرات أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم للدفاع.. وهاني يعوض أكرم أمام سموحة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب ساعة | الكرة المصرية
"أحد أندية الدوري لا يسدد".. رئيس دجلة يطالب الرابطة بمعاقبة المتأخرين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة