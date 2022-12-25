انتهت الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي

العشري: فرضنا أسلوبنا على الأهلي والدفاع ساعدنا مثل المغرب.. وشبانة مستمر معنا

مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات

لأكثر من عامين.. الأهلي لا يفوز على طارق العشري