انتهت الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي
الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الجولة التاسعة للدوري المصري التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 77: نزول الشحات وحسام حسن بدلا من كريم فؤاد ومحمد شريف
ق 62: نزول أفشة ورأفت خليل بدلا من أحمد عبد القادر وبرونو سافيو
ق 60: نشاط من الأهلي في محاولة للتسجيل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 42: فرصة ضائعة وانفراد من كريم فؤاد أمام الهاني سليمان
ق 35: الهدف يضيع بغرابة أمام الشناوي من صديق أوجولا
ق 27: إنذار لبرونو سافيو
ق 11: انفراد ضائع من محمد سعيد أمام الشناوي
انطلاق المباراة
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