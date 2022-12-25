انتهت الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

عمرو السولية مع أحمد مصطفى - الأهلي أمام سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الجولة التاسعة للدوري المصري التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 77: نزول الشحات وحسام حسن بدلا من كريم فؤاد ومحمد شريف

ق 62: نزول أفشة ورأفت خليل بدلا من أحمد عبد القادر وبرونو سافيو

ق 60: نشاط من الأهلي في محاولة للتسجيل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 42: فرصة ضائعة وانفراد من كريم فؤاد أمام الهاني سليمان

ق 35: الهدف يضيع بغرابة أمام الشناوي من صديق أوجولا

ق 27: إنذار لبرونو سافيو

ق 11: انفراد ضائع من محمد سعيد أمام الشناوي

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة الدوري المصري
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