تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم للدفاع.. وهاني يعوض أكرم أمام سموحة

عاد محمد عبد المنعم لقيادة دفاع الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري بعد الغياب أمام فاركو.

ويلعب الأهلي ضد سموحة، في الجولة التاسعة للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وغاب عبد المنعم أمام فاركو للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

بينما يلعب محمد هاني في مركز الظهير الأيمن بدلا من أكرم توفيق المصاب والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – محمود متولي – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – برونو سافيو

الهجوم: أحمد عبد القادر – محمد شريف – كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وياسر إبراهيم وحسين الشحات وأليو ديانج وحسام حسن ومحمد مجدي "أفشة" ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل "كوكا".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.