مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) المصري.. الجلاااسي يهدر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والمصري، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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ق. 38 انفرااااد تام. طولية رائعة من إيتوجا إلى إلياس الجلاسي الذي انفرد تماما بالمرمى وسدد لكن تصدى لها محمد كوكو إلى ركنية.

ق. 36 إنذار لـ إيزي إيميكا بعد تدخل على أحمد مدبولي.

ق. 30 إنذار لـ إسلام أبو سليمة.

ق. 26 طولية جديدة من محمد فوزي جاد إلى جريندو لكن محمد كوكو يخرج من مرماه وينقذها قبله هذه المرة.

ق. 20 بينية جديدة من الجلاسي إلى جريندو الذي سدد مباشرة بجانب المرمى.

ق. 14 أحمد مدبولي يراوغ ويسدد لكن بجانب القائم.

ق. 7 جوووول أوووول للمصري. بينية رائعة من إلياس الجلاصي إلى جريندو الذي ينفرد ويسدد ساقطة من فوق الحارس مسجلا الأول.

ق. 6 تهديد أول من المصري. تصويبة من عبد الرحيم دغموم بجانب القائم.

بداية المباراة