خليلوزيتش يفتح النار على منتخب المغرب: أهانوا كبريائي

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - يوسف النصيري

وصف وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لـ منتخب المغرب أن قرار إقالته قبل كأس العالم "أهان كبريائه".

وأقيل خليلوزيتش من تدريب منتخب المغرب عقب قيادته لأسود الأطلس للتأهل لكأس العالم 2022.

وحصد منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2022 كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

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وقال خليلوزيتش لموقع tportal الكرواتي: "أهانوا كبريائي. لا أستطيع أن أنسى ذلك ولا أغفر لهم".

وأضاف "كان يجب أن يكون هذا وداعي لعالم التدريب في كرة القدم".

وأتم "لم أستطع علاج مرارة أو تعويض ما فاتني في البطولة".

وشهدت ولاية المدرب البالغ 70 عاما خلافات عديدة مع مجموعة من اللاعبين أبرزهم حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الرازق حمد الله.

وتولى وليد الركراكي المهمة خلف خليلوزيتش في سبتمبر الماضي واستطاع رفقة أسود الأطلس من تحقيق الإنجاز.

المغرب قطر 2022 كأس العالم 2022 وحيد خليلوزيتش وليد الركراكي
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