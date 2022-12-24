الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 22:47
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة.
ويلعب سموحة ضد الأهلي غدا الأحد، في الجولة التاسعة للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
ويدير المباراة أحمد الغندور ويعاونه كل من سمير جمال وصالح محمد، وعمرو رمضان حكما رابعا.
والثنائي عمرو الشناوي وأحمد صلاح للفيديو.
وتولى أحمد الغندور إدارة مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم وكانت أمام أسوان وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
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