اتحاد السلة يكشف لـ في الجول مصير مباراة السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 22:27

كتب : هاني العوضي

الأهلي أمام الاتحاد - السوبر المصري لـ كرة السلة

الأهلي أمام الاتحاد - السوبر المصري لـ كرة السلة

كشف خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن مصير مباراة كأس السوبر التي توقفت بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وقال القوصي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المبارة سيتم استكمالها في موعد لاحق من نقطة توقفها".

وتوقفت المباراة إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

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أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

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