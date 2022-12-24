استراحة سوبر كرة السلة - الأهلي (30) - (42) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في سوبر كرة السلة للرجال.

وفاز الأهلي بلقب الدوري والكأس في الموسم الماضي، وكان الاتحاد وصيفا في البطولتين.

ويحمل الاتحاد السكندري لقب البطولة في آخر نسختين

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نهاية الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 42-30

الأهلي يقلص الفارق 42-30

ق19: 42-26 لصالح الاتحاد

ق17: الاتحاد يتقدم 37-20

ق15: الاتحاد يتقدم 29-16

ق13: الأهلي يقلص الفارق 26-16

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد 24-9

ق9: الأهلي يقلص الفارق 20-9

ق9: ثلاثية من أحمد أبو العلا، الاتحاد يتقدم 20-6

ق8: الاتحاد يتقدم 17-6

ق8: الاتحاد يتقدم 15-4 ووقت مستقطع للأهلي

ق7: الاتحاد يتقدم 13-4

ق6: الاتحاد يتقدم 9-2 بعد ثلاثية رائعة

ق5: الاتحاد يتقدم 6-2

ق4: الأهلي يقلص الفارق 4-2

ق4: الاتحاد يتقدم 4-0 بـ دانك رائع من أنس أسامة

ق3: الاتحاد يتقدم 2-0

بداية المباراة