ما لم يحدث في 8 مباريات.. الحرس ينتصر على البنك بثنائية جمال وفيليكس

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 19:14

كتب : إسلام أحمد

فاركو - حرس الحدود

حقق حرس الحدود فوزه الأول في الدوري المصري بالانتصار على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل للحرس: مصطفى جمال وأحمد فتحي "فيليكس"، فيما سجل للبنك الأهلي كريم بامبو.

وبات الحرس آخر فريق يحقق الانتصار الأول في الدوري، إذ سبقه الداخلية أمس بالفوز على بيراميدز.

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وحقق حرس الحدود فوزه الأول بشكل عام في جميع المسابقات، منذ 13 مايو الماضي والذي شهد انتصاره بخماسية على الزرقا في دوري الدرجة الثانية.

وكذلك أول في الدوري المصري منذ الجولة 34 لموسم 2020-2021 وحينها سجل أحمد فتحي فيلكس هدفا في فوز فريقه على الجونة.

وسجل لاعبو الحرس اليوم هدفين وهو أكثر مما سجلوا في المباريات الـ 8 الماضية (هدف واحد).

ولا زال حلمي طولان يبحث عن فوزه الأول في الدوري بعد تعادل و3 هزائم مع البنك الأهلي من قبل.

وارتفع رصيد الحرس لـ 6 نقاط لكنه يظل في ذيل الترتيب لفارق الأهداف.

بينما تراجع البنك الأهلي للمركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط.

التشكيل

قاد ناصر منسي وكريم بامبو ورزاق سيسيه هجوم البنك الأهلي.

فيما بدأ عمر بسام في هجوم حرس الحدود.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎تشکيل المباراة محمد أبو جبل ٢٩ أحمد ياسين محمود الجزار أحمد العش إسحاقو يعقوبو اسامة إبراهيم C ٤ أحمد توفيق IV أحمد سعيد ناصر منسي كريم بامبو ١٥ رزاق سيسيه ملدهالصرى aBankoE السك البك الأهل البدلاء احمد صبحي عاصم صلاح محمد هلال أمير مدحت إسلام جابر موسي دياوارا حسام الصانع أسامة فيصل محمود قاعود EgriGuD OF BANK NATIONAL الأهِْىُالمري‎'‎‎

وصف المباراة

بدأ البنك الأهلي بقوة فسدد أحمد توفيق كرة قوية تصدى لها محمد فوزي بثبات في الدقيقة 11.

وبعد دقيقة واحدة مرت تسديدة ناصر منسي من داخل المنطقة بمحاذاة القائم الأيمن.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء عقب العودة لتقنية الفيديو لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 15.

هدأت أحداث اللقاء قليلا، وفي الدقيقة 39 اعترض لاعبو حرس الحدود وطالبوا باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على ناصر منسي.

بعد العودة للفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها مصطفى جمال وسددها في الشباك مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 41.

وبعد 3 دقائق تحصل ناصر منسي بنفسه على ركلة جزاء للبنك الأهلي سجلها كريم بامبو في الشباك.

ووصل بامبو لهدفه الرابع والأربعين في الدوري المصري بقمصان الأهلي والإسماعيلي والزمالك والبنك الأهلي خلال 166 مباراة.

ولم ينتظر حرس الحدود في الشوط الثاني سوى 10 دقائق وأطلق أحمد فتحي "فيليكس" تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لـ محمد أبو جبل.

بدأ البنك الأهلي الضغط بقوة مع التغييرات الهجومية التي أجراها حلمي طولان بحثا عن التعادل.

في الدقيقة 78 كاد كريم بامبو أن يسجل هدفا رائعا بعد تمريرة طولية وصلت له داخل منطقة الست ياردات من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة مرت بجوار القائم.

وبعد دقيقتين مرت تسديدة حامد الجابري بجوار القائم الأيمن لأبو جبل.

ضغط البنك بقوة في الثواني الأخيرة وكاد أن يسجل التعادل لكن دفاع الحرس استطاع أن يحافظ على شباكه لتنتهي المباراة بفوز الحرس الأول في الدوري الموسم الحالي.

البنك الأهلي حرس الحدود في الدوري الدوري المصري
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