انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الجيش.. تعادل سلبي
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد طلائع الجيش في الجولة التاسعة من الدوري.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 56: ركنية خطيرة ورأسية تصدى لها جنش
ق 55: تمريرة من أحمد سمير إلى كريم طارق الذي مر من جنش وسدد نحو المرمى لكن كريم نيدفيد أبعدها
ق 20: تسديدة قوية من كريم طارق تمر جوار مرمى جنش
انطلاق المباراة
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