انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الجيش.. تعادل سلبي

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد طلائع الجيش في الجولة التاسعة من الدوري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 56: ركنية خطيرة ورأسية تصدى لها جنش

ق 55: تمريرة من أحمد سمير إلى كريم طارق الذي مر من جنش وسدد نحو المرمى لكن كريم نيدفيد أبعدها

ق 20: تسديدة قوية من كريم طارق تمر جوار مرمى جنش

انطلاق المباراة

فيوتشر طلائع الجيش الدوري المصري
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