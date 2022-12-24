انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الجيش.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد طلائع الجيش في الجولة التاسعة من الدوري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 56: ركنية خطيرة ورأسية تصدى لها جنش

ق 55: تمريرة من أحمد سمير إلى كريم طارق الذي مر من جنش وسدد نحو المرمى لكن كريم نيدفيد أبعدها

ق 20: تسديدة قوية من كريم طارق تمر جوار مرمى جنش

انطلاق المباراة