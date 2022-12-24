مباشر الدوري التركي - طرابزون سبور (1) - (0) فنربخشة.. نزول هداف الإكوادور

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد فنربخشة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري التركي.

وفاز تريزيجيه بجائزة لاعب الشهر عن شهري سبتمبر وأكتوبر بتصويت الجماهير في ناديه.

ويحتل فنربخشة صدارة الدوري التركي برصيد 29 نقطة، فيما يحتل طرابزون حامل اللقب المركز السابع برصيد 23 نقطة.

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ق 57 طرد ميجيل كريسبو بالإنذار الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 + 7 إنذار لـ ميجيل كريسبو لاعب فنربخشة بسبب تدخل على باكاسيتاس

ق 42 مشادة في الملعب وإنذار للطرفين.. أناستازيوس باكاسيتاس من طرابزون وميشي باتشواي من فنربخشة

ق 21 إنذار لماكسي جوميز مهاجم طرابزون

ق 18 مخالفة قوية من تريزيجيه.. بطاقة صفراء بعد دهس قدم سردار عزيز

ق 15 إيرفان قهفجي يسدد أخطر فرص فنربخشة.. الكرة في العارضة

بداية المباراة

الدوري التركي تريزيجيه طرابزون سبور
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