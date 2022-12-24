انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (2) - (0) فنربخشة.. تريزيجيه يسجل الثاني

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد فنربخشة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري التركي.

وفاز تريزيجيه بجائزة لاعب الشهر عن شهري سبتمبر وأكتوبر بتصويت الجماهير في ناديه.

ويحتل فنربخشة صدارة الدوري التركي برصيد 29 نقطة، فيما يحتل طرابزون حامل اللقب المركز السابع برصيد 23 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

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ق 21 إنذار لماكسي جوميز مهاجم طرابزون

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بداية المباراة

الدوري التركي تريزيجيه طرابزون سبور
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