مباشر الدوري المصري – المحلة (0) (0) فاركو.. بداية الشوط الثاني
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 16:55
كتب : FilGoal
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 5: رأسية من عمرو جمال لاعب فريق فاركو من يمين منطقة الجزاء ردت من العارضة.
بداية اللقاء
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