مباشر الدوري المصري – المحلة (0) (0) فاركو.. بداية الشوط الثاني

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

غزل المحلة

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 5: رأسية من عمرو جمال لاعب فريق فاركو من يمين منطقة الجزاء ردت من العارضة.

بداية اللقاء

غزل المحلة فاركو الدوري المصري
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