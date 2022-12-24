مباشر الدوري المصري – المحلة (0) (0) فاركو.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة ضد فاركو التي تقام في تاسع جولات الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 5: رأسية من عمرو جمال لاعب فريق فاركو من يمين منطقة الجزاء ردت من العارضة.

بداية اللقاء