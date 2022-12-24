انتهت الدوري المصري – المحلة (0) (0) فاركو.. تعادل سلبي

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة ضد فاركو التي تقام في تاسع جولات الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

--

ق 96: الحكم يتدخل ويلغي الهدف بداعي وجود خطـأ.

ق 94: جووول جابريل أوروك.. يسجل هدف قاتل للمحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 5: رأسية من عمرو جمال لاعب فريق فاركو من يمين منطقة الجزاء ردت من العارضة.

بداية اللقاء

غزل المحلة فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا أحمد سمير رجل مباراة فيوتشر وطلائع الجيش حوار في الجول - أبو الرجال: التحكيم في كأس العالم أسهل من إفريقيا كل الفرص ضاعت.. تعادل سلبي بين فيوتشر وطلائع الجيش المحلة يحتج على إلغاء هدفه أمام فاركو: أخطاء الحكام حرمتنا من صدارة الدوري
أخر الأخبار
ملف - بيان من الاتحاد.. تطورات أحداث مباراة سوبر كرة السلة 7 دقيقة | كرة سلة
وزارة الرياضة تكلف لجنة لبحث ملابسات واقعة سقوط المنصة في سوبر السلة 15 دقيقة | كرة سلة
وزارة الصحة: 27 مصابا في أحداث مباراة الأهلي والاتحاد معظمها غير مهدد للحياة 20 دقيقة | كرة سلة
عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك 21 دقيقة | الكرة المصرية
الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة 26 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود 33 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الإسعاف لـ في الجول: لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الأهلي والاتحاد 34 دقيقة | كرة سلة
الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا 44 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 نهاية كأس العالم - الأرجنتين (3) 4-2 (3) فرنسا.. التاااااااااانجو أبطال العالم