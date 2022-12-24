انتهت الدوري المصري – المحلة (0) (0) فاركو.. تعادل سلبي
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 16:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة ضد فاركو التي تقام في تاسع جولات الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
--
ق 96: الحكم يتدخل ويلغي الهدف بداعي وجود خطـأ.
ق 94: جووول جابريل أوروك.. يسجل هدف قاتل للمحلة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 5: رأسية من عمرو جمال لاعب فريق فاركو من يمين منطقة الجزاء ردت من العارضة.
بداية اللقاء
نرشح لكم
عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا أحمد سمير رجل مباراة فيوتشر وطلائع الجيش حوار في الجول - أبو الرجال: التحكيم في كأس العالم أسهل من إفريقيا كل الفرص ضاعت.. تعادل سلبي بين فيوتشر وطلائع الجيش المحلة يحتج على إلغاء هدفه أمام فاركو: أخطاء الحكام حرمتنا من صدارة الدوري
أخر الأخبار
الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة 26 دقيقة | الكرة المصرية