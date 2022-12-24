مباشر الدوري المصري – الحدود (2) (1) البنك.. بامبو يهدر فرصة محققة

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي حرس الحدود ضد البنك الأهلي التي تقام في تاسع جولات الدوري المصري.

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ق 78: تمريرة طولية لبامبو ويسدد من داخل الست ياردات لكن كرته تمر بجوار القائم

ق 55: جووول أحمد فيلكس يسجل للحدود بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 46: التعادل كريم بامبو يسجل من ركلة جزاء

ق 45: ركلة جزاء تحصل عليها ناصر منسي لصالح البنك الأهلي

ق 42: مصطفى جمال يسجل من ركلة الجزاء هدف الحرس الأول

ق 40: ركلة جزاء للحرس بعد خطأ ارتكبه ناصر منسي

بداية اللقاء

حرس الحدود البنك الأهلي الدوري المصري
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