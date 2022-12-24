انتهت الدوري المصري – الحدود (2) (1) البنك.. فوز أول بالدوري
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي حرس الحدود ضد البنك الأهلي التي تقام في تاسع جولات الدوري المصري.
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انتهت
ق 78: تمريرة طولية لبامبو ويسدد من داخل الست ياردات لكن كرته تمر بجوار القائم
ق 55: جووول أحمد فيلكس يسجل للحدود بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 46: التعادل كريم بامبو يسجل من ركلة جزاء
ق 45: ركلة جزاء تحصل عليها ناصر منسي لصالح البنك الأهلي
ق 42: مصطفى جمال يسجل من ركلة الجزاء هدف الحرس الأول
ق 40: ركلة جزاء للحرس بعد خطأ ارتكبه ناصر منسي
بداية اللقاء
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