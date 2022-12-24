انتهت في الدوري المصري – أسوان (2) - (0) إنبي.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 14:17

كتب : FilGoal

أسوان - الصورة من حساب الرابطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أسوان وإنبي التي تقام في تاسع جولات الدوري المصري.

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نهاية المباراة

90+6 دفاع إنبي يبعدها هجمة خطيرة من امام محمد حمدي زكي وهو في طريقه للمرمى

ق77 كرة مقوسة من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح أسوان على رأس ديلسون الذي سدد كرة لكنها مرت بعيدة للغاية عن المرمى.

ق75 انفراد تام من أحمد خالد لاعب أسوان ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تدخل رائع من أحمد خليل كالوشا لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

ق55 عمرو حسام يبعد محاولة بضربة رأسية من أحمد كالوشا مدافع إنبي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 ويلسون كاموني يسجل الهدف الثاني لنادي أسوان بعد ضربة راسية متقنة

ق32 دفاع أسوان يبعد عرضية خطيرة من رفيق كابو

ق28 حكم المباراة يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو ويحتسب خطأ على إنبي

ق26 علي فوزي يسجل هدف التعادل لنادي إنبي بعد متابعة للكرة المرتدة من العارضة

ق18 محمد حمدي زكي يسجل الهدف الأول بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق17 عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي ينقذ فرصة مؤكدة بعد راسية خطيرة من محمد ناجي جدو

ق15 محمد حمدي زكي يهدر فرصة تسجيل الهدف الاول بعد عرضية خطيرة من علي فتحي

ق12 تبادل السيطرة على مجريات اللعب في وسط الملعب بين الفريقين

ق6 عرضية خطيرة يبعدها دفاع إنبي في محاولة أولى من أسوان

انطلاق المباراة

أسوان إنبي الدوري المصري
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