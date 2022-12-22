مباشر كأس الرابطة – مانشستر سيتي (1) - (1) ليفربول.. كارفاليو جوووووول
الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
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ق20: جووووووووووووول فابيو كارفاليو يدرك التعادل لليفربول بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جيمس ميلنر.
ق10: جووووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة بيسراه على الطائر بعد عرضية من هالاند.
ق6: تمريرة عرضية زاحفة من هالاند لكن كول بالمر أهدرها بغرابة شديدة وسدد الكرة خارج الملعب.
ق1: في الثانية 33 أهدر هالاند انفرادا بعدما سدد كرة ساقطة أعلى المرمى.
انطلاق المباراة.
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