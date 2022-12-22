انتهت كأس الرابطة – مانشستر سيتي (3) - (2) ليفربول.. انتصار كتيبة جوارديولا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام في ملعب الاتحاد في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية المباراة بفوز سيتي بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: بيرناردو سيلفا يشارك بدلا من جوندوجان.

ق84: فابينيو يتألق ويحرم سيتي من هدف رابع بعدما شتت تسديدة قوية من دي بروين، وتابعها فودين بتسديدة تصدى لها حارس ليفربول.

ق73: جريليش يشارك بدلا من كول بالمر، وفيل فودين بدلا من هالاند.

ق72: ما هذا النونيز؟ انفراد تام لمهاجم ليفربول لكنه سدد الكرة خارج الملعب.

ق70: نابي كيتا يشارك بدلا من ألكانتارا.

ق61: جون ستونز يشارك بدلا من أكانجي.

ق58: جوووووووووووووووول سيتي يسجل الهدف الثالث عن طريق ناثان أكي برأسية بعد عرضية من دي بروين.

ق48: جووووووووووووووووووووووووول صلااااااااااااااح يدرك التعادل لليفربول سيريعا جدا بعد مجهود فردي مميز من نونيز وعرضية زاحفة.

ق47: جووووووووووووول محرز يسجل الهدف الثاني لسيتي بتسديدة يسارية بعد تمريرة طولية من رودري.

تبديلان لليفربول بين شوطي المباراة بمشاركة فابينيو وشامبرلين بدلا من ستيفان بايتيتش وكارفاليو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+2: تسديدة من نونيز مرت لخارج الملعب.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: تسديدة من نونيز مرت لخارج الملعب.

ق38: تبديل اضطراري لليفربول بمشاركة ناثانيل فيليبس بدلا من ميلنر للإصابة.

ق37: كيليهر يتألق مجددا ويحرم أكي من هدف ثان لسيتي برأسية.

ق36: كيليهر يتألق ويشتت تسديدة جوندوجان بعد عرضية جميلة من دي بروين.

ق20: جووووووووووووول فابيو كارفاليو يدرك التعادل لليفربول بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جيمس ميلنر.

ق10: جووووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة بيسراه على الطائر بعد عرضية من هالاند.

ق6: تمريرة عرضية زاحفة من هالاند لكن كول بالمر أهدرها بغرابة شديدة وسدد الكرة خارج الملعب.

ق1: في الثانية 33 أهدر هالاند انفرادا بعدما سدد كرة ساقطة أعلى المرمى.

انطلاق المباراة.