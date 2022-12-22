كرة يد – منتخب مصر يتعادل مع قطر وديا استعدادا لكأس العالم

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

تتويج منتخب مصر بـ بطولة إفريقيا - كرة يد

تعادل منتخب مصر لكرة اليد وديا مع قطر اليوم الخميس بنتيجة 30-30 في إطار استعدادات كل منهما للمشاركة في كأس العالم 2023.

وتقام البطولة في الفترة من 11 لـ29 يناير المقبل في بولندا والسويد.

وقد انتهت المباراة الودية الأولى التي جمعت بين المنتخبين بفوز الفراعنة 21-18.

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وتضم قائمة منتخب مصر بدون اللاعبين المحترفين كل من: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا - إسلام راضي مواليد 2002 - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - شهاب على مواليد 2002 - عمر الفولي مواليد 2002 - عمر ناصر مواليد 2002 - محسن رمضان - مهاب سعيد مواليد 2002 - أكرم يسري - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامى - إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد - شادي خليل - محمود عبد العزيز جدو مواليد 2002 - كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه.

و ينضم لمعسكر المنتخب بداية من غد الجمعة الموافق 23 ديسمبر اللاعبين المحترفين وهم: محمد هشام سند - أحمد هشام "دودو" - محمد علي - محمد عصام الطيار - علي زين - محمد ممدوح هاشم - يحيي الدرع - سيف الدرع.

يغيب عن صفوف الفريق الوطني يحيى خالد بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي لحقت به مؤخرا خلال مشاركته مع فريقه فيزبريم المجرى.

ويغادر منتخب مصر إلى رومانيا لخوض دورة ودية تضم أصحاب الأرض والجزائر وسلوفاكيا.

وبعدها يعود منتخب مصر للقاهرة في الأول من شهر يناير المقبل للسفر إلى فرنسا بعد ذلك بيومين لخوض دورة ودية أخرى مع الديوك والتشيك وهولندا.

وسوف يستمر منتخب مصر في فرنسا حتى الـ11 من يناير ليغادر إلى السويد حيث يبدأ مشواره في كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة كرواتيا والمغرب وأمريكا.

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