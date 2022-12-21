خبر في الجول- تفاصيل رحيل محترف طائرة الزمالك

قرر الإسباني الدولي أندريس فيينا لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، الانتقال لصفوف كي بي ستارز الكوري الجنوبي.

وتعاقد الزمالك مع أندريس فيينا في يوليو الماضي لمدة موسم واحد.

وحسبما علم "FilGoal.com" فإن فيينا رحل عن صفوف الزمالك بعدما تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتأخر الزمالك في تسديد رواتب 3 شهور مستحقة لأندريس فيينا، فيما ينص عقده على أحقية فسخ التعاقد في حال تأخر حصوله على راتب شهر واحد فقط.

يذكر أن الزمالك حامل لقب كأس مصر للكرة الطائرة نجح في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة وذلك بعد الفوز على بايونيرز.

وتغلب الزمالك على بايونيرز بنتيجة 3-صفر كذلك في عدد الأشواط.

ليواصل حامل لقب كأس مصر مشوار الحفاظ على الكأس.