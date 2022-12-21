استراحة كأس إنجلترا – مانشستر يونايتد (1) - (0) بيرنلي.. تقدم الشياطين الحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي التي تقام في ملعب أولد ترافورد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق40: حارس بيرنلي يتألق أمام تسديدة من مارسيال بعد مراوغته لمدافع بيرنلي.

ق39: يا رباااه الكرة تمر من بين قدمي دوبرافكا وكادت تسكن مرماه لكنه شتتها سريعا.

ق37: كاسيميرو يتألق ويشتت كرة من على خط المرمى بعد خطأ فادح من دوبرافكا.

ق36: تسديدة قوية للغاية من إيمانويل بانسون تصدى لها دوبرافكا ببراعة وحولها لركلة ركنية.

ق33: تسديدة من إيمانويل بانسون لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق27: جوووووووووووووول إريكسن يسجل الهدف الأول ليونايتد بعد عرضية من بيساكا على الطائر بعد عرضية من برونو فيرنانديز.

ق8: جارناتشو يهدر انفرادا تاما بعدما سدد الكرة بضعف وتصدى لها حارس بيرنلي.

انطلاق المباراة.