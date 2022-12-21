الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المقاولون.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

فريق نادي الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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وفاز الزمالك في المباراة السابقة على حرس الحدود برباعية دون رد.

بينما تعادل المقاولون مع المصري بهدفين لكل فريق.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر.

ويلعب اللقاء في استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري
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