مباشر الدوري المصري - المصري (1) (1) المقاولون العرب.. جووووول إيتوجا والتعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والمقاولون العرب في ختام الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد السويس الجديد وتبدأ في الخامسة مساءً.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

فيما يحتل النسور الخضر المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 41: جوووووول إيتوجا يسجل التعادل

ق 31: تغيير مبكر للمقاولون بمشاركة يوسف الجوهري بدلا من محمد شوقي غريب

ق 5: جووول أووول.. الحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف لصالح محمد سالم.

ق 2: هدف غير محتسب للمقاولون العرب بسبب التسلل.

بداية اللقاء