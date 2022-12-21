إنييستا: العمل رفقة تشافي؟ كمشجع لـ برشلونة أريد رؤية الفريق يفوز

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

إنييستا و تشافي

شكك أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني في إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء رفقة تشافي هيرنانديز في الفريق الحالي كمدرب.

وتواجد إنييستا في قطر في كأس العالم وبعد نهاية رحلته زار فريق برشلونة في إسبانيا.

وقال إنييستا لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "كمشجع لبرشلونة أريد رؤية الفريق يفوز، لا يهم من وجود سواء إنييستا أو تشافي".

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وأكمل "لنرى ما سيحدث، لا أريد قول إن الأمر مستحيل لكنه صعبا للغاية بسبب التوقيت وما إلى ذلك".

وأردف "أريد فوز أن يفوز برشلونة مجددا وأن يكون جيدا، ويجد الطريق الصحيح الذي نفضله جميعا".

وأتم "بالنسبة لمستقبلي سنرى ماذا سيحدث، وآمل العودة لشيء هنا".

ولم يعلن إنييستا بعد اعتزاله اللعبة وهو بعمر 38 عاما إذ لا زال يتعافى من إصابة الركبة ويمتد تعاقده مع الفريق الياباني حتى 2024.

وخاض إنييستا الموسم الماضي 27 مباراة سجل خلالها 3 وصنع مثلها.

ويستهل برشلونة مشواره بعد نهاية كأس العالم يوم 31 ديسمبر المقبل بلقاء إسبانيول في دربي كتالونيا لحساب الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ومع بداية العام الجدي ينافس على لقب كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس.

أندريس إنييستا الدوري الإسباني برشلونة
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