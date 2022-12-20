مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) - (0) حرس الحدود.. سيطرة بيضاء

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

هدف يوسف أسامة مع الزمالك أمام حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك أمام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.

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ق15: جووول يوسف أسامة يسجل أول أهداف الزمالك بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري
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