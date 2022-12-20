مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) - (0) حرس الحدود.. سيطرة بيضاء

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك أمام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.

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ق15: جووول يوسف أسامة يسجل أول أهداف الزمالك بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة