انتهت في الدوري المصري - الزمالك (4)-(0) الحدود.. 3 نقاط جديدة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو يحتفل بهدفه مع الزمالك أمام حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك أمام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.

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نهاية المباراة

ق87 زيزو يسجل الهدف الرابع بعد متابعة رائعة لركلة الجزاء التي تصدى لها محمد فوزي

ق78 شيكابلا يسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء

ق72 تسديدة قوية من نبيل عماد تلامس الشباك الخارجية لمرمى حرس الحدود

ق 65 نزول محمد عبد الرازق "شيكابلا" وعمرو السيسي بدلا من يوسف أسامة نبيه وعمر جابر

ق62 تسديدة صاروخية من يوسف أسامة نبيه تمر بجوار المرمى بقليل

ق60 سامسون أكينيولا يسدد بغرابة كرة بعيدة عن مرمى حرس الحدود

ق58 ضربة رأسية خطيرة من محمود بن والي تمر بجوار مرمى محمد عواد

ق55 زيزو يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة متقنة في الزاوية القريبة لمرمى حرس الحدود

ق48 محمد عواد يبعد فرصة خطيرة من نادي حرس الحدود

ق46 دخول سامسون أكينيولا بدلا من سيف الدين الجزيري ونبيل عماد بدلا من محمد أشرف "روقا"

ق 46 خروج مصطفى صبحي ونزول مدحت فقوسة في تبديل أول لحرس الحدود

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق15: جووول يوسف أسامة يسجل أول أهداف الزمالك بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري
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