مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1) - (0) البنك الأهلي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد جهاز الرياضة العسكري.

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نهاية الشوط الأول

ق 41 عرضية من أسامة إبراهيم يبعدها دفاع طلائع الجيش

ق33 أحمد سمير يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد تمريرة عرضية متقنة من كريم طارق

ق23 محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي يبعد عرضية إسلام محارب

ق8 عرضية خطيرة من كريم طارق لاعب طلائع الجيش يبعدها مدافع البنك الأهلي

انطلاق المباراة