مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1) - (0) البنك الأهلي.. بداية الشوط الثاني
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد جهاز الرياضة العسكري.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
----------------------------------
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق 41 عرضية من أسامة إبراهيم يبعدها دفاع طلائع الجيش
ق33 أحمد سمير يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد تمريرة عرضية متقنة من كريم طارق
ق23 محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي يبعد عرضية إسلام محارب
ق8 عرضية خطيرة من كريم طارق لاعب طلائع الجيش يبعدها مدافع البنك الأهلي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل حرس الحدود - تغييران من أيوب أمام الزمالك تشكيل الزمالك - عودة عمر جابر ضمن 3 تغييرات من فيريرا أمام حرس الحدود الثاني أمام الأحمر.. أحمد شريف يتعادل لـ فاركو ضد الأهلي العاشر.. عبد القادر يسجل أول أهداف الأهلي أمام فاركو عمر الوحش رجل مباراة الإسماعيلي وإنبي 11 دقيقة مجنونة تكتب الانتصار الأول لـ الإسماعيلي في الدوري أمام إنبي مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني التشكيل - عودة عمر رضوان لعرين طلائع الجيش.. وخماسي في دفاع البنك الأهلي