مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: هدف غير محتسب للأهلي

ق 35: جوووول التعادل أحمد شريف

ق 30: جوووول أحمد عبد القادر والأول

ق 27: تسديدة من عبد القادر بعد ركلة حرة نفذها معلول والدفاع يبعدها

ق 26: فرصة مهدرة على مرتين من كريم فؤاد وأحمد عبد القادر

ق 24: أفشة يهدر فرصة خطيرة

ق 20: فرصة مهدرة أمام المرمى من سافيو بعد تمريرة أفشة

ق 2: إصابة قوية لـ أحمد بحراوي لاعب فاركو بعد اصطدام مع محمد هاني

انطلاق المباراة