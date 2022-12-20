مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

الأهلي - فاركو - كريم فؤاد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: هدف غير محتسب للأهلي

ق 35: جوووول التعادل أحمد شريف

ق 30: جوووول أحمد عبد القادر والأول

ق 27: تسديدة من عبد القادر بعد ركلة حرة نفذها معلول والدفاع يبعدها

ق 26: فرصة مهدرة على مرتين من كريم فؤاد وأحمد عبد القادر

ق 24: أفشة يهدر فرصة خطيرة

ق 20: فرصة مهدرة أمام المرمى من سافيو بعد تمريرة أفشة

ق 2: إصابة قوية لـ أحمد بحراوي لاعب فاركو بعد اصطدام مع محمد هاني

انطلاق المباراة

الأهلي فاركو الدوري المصري
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