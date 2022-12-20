مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (1) الإسماعيلي.. بطاقة حمرااااء ثالثة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والإسماعيلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد بتروسبورت.

يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق أول انتصار له في الدوري الموسم الجاري بعد 7 جولات دون فوز.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.

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ق 87: بطاقة حمراء ثالثة في اللقاء.. من نصيب خالد رضا مدافع إنبي بعد عرقلة مهاجم الإسماعيلي قبل انفراده

ق 83: بطاقة حمراء جديدة من نصيب محمد حسن بداعي ضرب لاعب إنبي بدون كرة.

ق 79: بطاقة صفراء ثانية لمصطفى شكشك وإنبي يكمل اللقاء منقوصا بعشر لاعبين.

ق 60: ضغط من أصحاب الأرض بحثا عن التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: عرضية من شكشك ولمسة من قفة لكن كرته تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 33: بينية طولية من مصطفى شكشك إلى قفة الذي تسلم الكرة وراوغ الحارس لكنه سدد في الشباك الخارجية.

ق 17: جووول أووول.. ياو أنور يتقدم للدراويش بتوغل رائع داخل المنطقة وتسديدة في الشباك.

ق 3: بطاقة صفراء لمصطفى شكشك بعد تدخل قوي على ياو أنور في منتصف الملعب.

بداية اللقاء