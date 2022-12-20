مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (1) الإسماعيلي.. بطاقة حمرااااء ثالثة
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 14:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والإسماعيلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد بتروسبورت.
يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.
بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق أول انتصار له في الدوري الموسم الجاري بعد 7 جولات دون فوز.
ويحتل الدراويش المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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ق 87: بطاقة حمراء ثالثة في اللقاء.. من نصيب خالد رضا مدافع إنبي بعد عرقلة مهاجم الإسماعيلي قبل انفراده
ق 83: بطاقة حمراء جديدة من نصيب محمد حسن بداعي ضرب لاعب إنبي بدون كرة.
ق 79: بطاقة صفراء ثانية لمصطفى شكشك وإنبي يكمل اللقاء منقوصا بعشر لاعبين.
ق 60: ضغط من أصحاب الأرض بحثا عن التعادل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: عرضية من شكشك ولمسة من قفة لكن كرته تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 33: بينية طولية من مصطفى شكشك إلى قفة الذي تسلم الكرة وراوغ الحارس لكنه سدد في الشباك الخارجية.
ق 17: جووول أووول.. ياو أنور يتقدم للدراويش بتوغل رائع داخل المنطقة وتسديدة في الشباك.
ق 3: بطاقة صفراء لمصطفى شكشك بعد تدخل قوي على ياو أنور في منتصف الملعب.
بداية اللقاء