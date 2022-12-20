مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) الإسماعيلي.. بطاقة صفراء مبكرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والإسماعيلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد بتروسبورت.

يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق أول انتصار له في الدوري الموسم الجاري بعد 7 جولات دون فوز.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 3: بطاقة صفراء لمصطفى شكشك بعد تدخل قوي على ياو أنور في منتصف الملعب.

بداية اللقاء