مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) الإسماعيلي.. بطاقة صفراء مبكرة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والإسماعيلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد بتروسبورت.

يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق أول انتصار له في الدوري الموسم الجاري بعد 7 جولات دون فوز.

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ويحتل الدراويش المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 3: بطاقة صفراء لمصطفى شكشك بعد تدخل قوي على ياو أنور في منتصف الملعب.

بداية اللقاء

الإسماعيلي إنبي في الدوري الدوري المصري
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