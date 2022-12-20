مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) الإسماعيلي.. بطاقة صفراء مبكرة
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 14:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والإسماعيلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد بتروسبورت.
يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.
بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق أول انتصار له في الدوري الموسم الجاري بعد 7 جولات دون فوز.
ويحتل الدراويش المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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ق 3: بطاقة صفراء لمصطفى شكشك بعد تدخل قوي على ياو أنور في منتصف الملعب.
بداية اللقاء
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