إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس

شدد جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لـ كرة القدم على نجاح بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت قي قطر.

وتوجت الأرجنتين بلقبها الثالث في كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وقال إنفانتيو عبر قنوات الكأس: "كأس العالم في قطر لم يكن ناجحا على الورق بل على جميع النواحي".

وأضاف "لم نر الكثير من الشرطة في كل مكان رغم تواجدهم من أجل التأمين لكن لم يكن ظهورهم واضحا".

وتابع "نحن أثبتنا في كأس العالم هذا أنك يمكنك تجميع مختلف الشعوب في مكان واحد، وكل منهم سيتعرف على ثقافة الأخر".

#مجلس_قناة_الكاس | جياني إنفانتينو رئيس الفيفا : مونديال قطر لم يكن ناجحا فقط على الورق ولا من ناحية التنظيم ولكن لم يشهد كذلك اية حادثة والناس تتمع في قطر بالأمن التام #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HX6YxBXoCu — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2022

وتطرق للحديث عن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، وقال ضاحكا "أريد أن أفعل ذلك كل أسبوعين، أريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس".

وواصل "هذه البطولة فريدة من نوعها ونريد إقامتها كثيرا، لكن هذا المقترح يحتاج للكثير من الدراسة من أجل تنفيذه".

وأردف "لدينا الكثير من المبادرات بخصوص جميع البطولات مثل كأس العرب الذي قررنا إقامته كل عامين".

وأتم "سيكون هناك أيضا بطولة كأس العالم للأندية التي ستشبه لحد كبير كأس العالم بتواجد 32 فريقا، وسيروج بشكل جيد لكرة القدم وستصب في مصلحة المنتخبات".

وقرر فيفا تحديث نظام بطولة كأس العالم للأندية إذ تضم 32 فريقا بداية من عام 2025.

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