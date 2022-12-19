كرة سلة - الأهلي والزمالك ينتصران مجددا في دوري السوبر

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

عمر طارق - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

واصل الأهلي رحلته في الدفاع عن لقب دوري السوبر لكرة السلة رجال بالفوز في ثاني مباريات دور الـ16 أمام الزهور بنتيجة 92-69.

وفاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 92-49.

وقرر الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش استمرار التدريبات بدون راحة، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل.

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ويلعب الأهلي أمام الاتحاد في كأس السوبر بصفته حامل لقب بطولتي الدوري وكأس مصر أمام الاتحاد وصيف البطولتين.

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وعلى الجانب الآخر، فاز الزمالك على الطيران بنتيجة 74-64.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 75-71.

ويقام نهائي المسابقة أيام 6 و8 و10 و12 أبريل.

يذكر أن الأهلي فاز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.

الأهلي الزمالك كرة سلة دوري السوبر
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