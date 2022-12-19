كرة سلة - الأهلي والزمالك ينتصران مجددا في دوري السوبر
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 23:20
كتب : FilGoal
واصل الأهلي رحلته في الدفاع عن لقب دوري السوبر لكرة السلة رجال بالفوز في ثاني مباريات دور الـ16 أمام الزهور بنتيجة 92-69.
وفاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 92-49.
وقرر الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش استمرار التدريبات بدون راحة، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل.
ويلعب الأهلي أمام الاتحاد في كأس السوبر بصفته حامل لقب بطولتي الدوري وكأس مصر أمام الاتحاد وصيف البطولتين.
وعلى الجانب الآخر، فاز الزمالك على الطيران بنتيجة 74-64.
وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 75-71.
ويقام نهائي المسابقة أيام 6 و8 و10 و12 أبريل.
يذكر أن الأهلي فاز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يتفق مع التونسي عمر عبادة لدعم فريق السلة في مونديال الأندية كرة سلة - أشرف توفيق مديرا فنيا لـ سبورتنج خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع أدهم العيدة لتدعيم صفوف فريق السلة سلة - الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من المشاركة في البطولة العربية سلة - 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر خلال معسكر الإمارات استعدادا لـ كأس العالم خبر في الجول - كيجو يوقع عقود انتقاله إلى سلة الأهلي خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع كيجو لتدعيم فريق السلة.. وموقف تومسون سلة – وداعا أولمبياد باريس.. سيدات مصر يودعن بطولة إفريقيا بالهزيمة من السنغال