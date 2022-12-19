رائعة إبراهيم حسن تزين فوز الاتحاد على سموحة في دربي الإسكندرية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 19:05

كتب : هاني العوضي

الاتحاد وسموحة

حقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة في دربي مدينة الإسكندرية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويعد الفوز هو الخامس للاتحاد السكندري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 في المركز الـ12.

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ثنائية فوز الاتحاد جاء بأقدام المهاجم الأنجولي كريستوفر مابولولو، وإبراهيم حسن.

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جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين وتلقى الاتحاد ضربة قوية بإصابة مهاجمه أوستن أموتو.

ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه إبراهيم حسن في الدقيقة 39.

وأهدر دوكو دودو فرصة خطيرة لسموحة من ركلة ركنية بعد أن وصلت له الكرة أمام المرمى ليسدد في جسد الحارس المهدي سليمان.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني استمرت المباراة متوسطة المستوى ومع الوصول للجزء الأخير بدأ الاتحاد في الهجوم لمحاولة تسجيل الهدف.

وأرسل إبراهيم حسن عرضية قابلها البديل فوزي الحناوي بضربة رأسية لتمر الكرة جوار القائم في فرصة خطيرة للاتحاد.

ونجح الاتحاد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 79 عن طريق مابولولو الذي انفرد بالمرمى من تمريرة بالخطأ من دفاع سموحة، ليسدد الكرة في شباك الهاني سليمان مسجلا الهدف الأول.

وأهدر فوزي الحناوي أسهل فرصة في المباراة بعدما انفرد من منتصف الملعب لكنه سدد بغرابة بعيدا عن المرمى.

ومن هجمة مرتدة انطلق إبراهيم حسن ليراوغ مدافع سموحة بطريقة رائعة، ثم وضع الكرة من بين قدمي الحارس الهاني سليمان مسجلا هدف تأكيد انتصار الاتحاد السكندري في الدقيقة 92.

لينتهي دربي الإسكندرية بفوز الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري سموحة الدوري المصري إبراهيم حسن
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