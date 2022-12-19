استراحة الدوري المصري - بيراميدز (0) - (0) أسوان.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بيراميدز ضد أسوان في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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ق 42 فخري لاكاي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتدت من جسد محمد عطوة، ليتابعها محمود عبد العاطي بتسديدة من خارج المنطقة لتمر بعيدا عن المرمى

ق 32 بطاقة صفراء للاعب محمد صادق بعد تدخل قوي على أحمد بلحاج

ق 29 بطاقة صفراء لكريم حافظ ظهير بيراميدز

بداية المباراة