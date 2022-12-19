مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الاتحاد .. فيوتشر (0)-(0) الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي الاتحاد السكندري ضد سموحة وفيوتشر ضد غزل المحلة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

المباراتين ينطلقا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

الاتحاد السكندري × سموحة

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انطلاق المباراة

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فيوتشر × غزل المحلة

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انطلاق المباراة