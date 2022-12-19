مباشر - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الداخلية.. الشوط الأول

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

هدف رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا والداخلية في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

طالع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

سيراميكا كليوبترا الداخلية الدوري المصري الممتاز
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