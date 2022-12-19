مباشر - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الداخلية.. الشوط الأول

تشكيل الداخلية – دون تغييرات.. ثلاثي محترف أمام سيراميكا كليوباترا

كما انفرد في الجول.. الأهلي يغرم أفشة ماليا بعد تسديد ركلة الجزاء

مرتضى: الله سخّر "المؤدب" أفشة لإهدار الركلة.. وطلبت 30 ألف مشجع إفريقيًا و20 ألف محليًا