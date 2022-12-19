مباشر - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الداخلية.. الشوط الأول
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 14:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا والداخلية في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.
طالع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
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