تنس - في عمر الـ 42.. فينوس ويليامز تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

فينوس ويليامز

ستعود الأمريكية فينوس ويليامز للظهور في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في نسخة 2023 مطلع العام المقبل.

وحصلت ويليامز على دعوة من اللجنة المنظمة للبطولة لتظهر في القُرعة الرئيسية رغم احتلالها التصنيف العالمي رقم 1007.

ويليامز (42 عامًا) تعود لبطولة أستراليا المفتوحة بعد غيابها عن نسخة 2022، إذ خاضت خلال هذا العام 4 مباريات فقط في المجمل بسبب الإصابات العديدة التي عانت منها.

أخبار متعلقة:
تنس - دجوكوفيتش يعود للمشاركة في أستراليا المفتوحة تنس - ميار شريف: فزت بأربع بطولات هذا العام.. ونحو خطوتي الجديدة تنس – دجوكوفيتش يخسر نهائي بطولة باريس أمام الدنماركي رونه تين هاج: مواجهة وست هام تحولت لمباراة تنس.. ولدينا خط دفاع رائع

وظهرت ويليامز في أستراليا المفتوحة لأول مرة منذ 25 عامًا، تحديدًا في نسخة 1998، وشاركت في المجمع في البطولة 22 مرة.

وصرّحت ويليامز: "أنا متحمسة للعودة إلى ميلبورن والتنافس أستراليا المفتوحة مجددًا بشهر يناير المقبل".

وتابع: "تنافست في هذا البلد طوال 20 عامًا، والمجتمع الأسترالي ساندني دومًا".

أشارت: "سيكون من الشرف أن ألعب أمام هذا الجمهور مجددًا، أنا متشوقة لتحقيق لحظات عظيمة في نسخة هذا العام".

فيما صرّح كريج تايلي مدير البطولة: "فينوس ويليامز ليست لاعبة مذهلة ومعشوقة للجماهير فحسب؛ وإنما أيضًا هي قدوة وقائدة لرياضتنا في العديد من الأصعدة".

وأتم تايلي: "نحن فخورون باستقبالها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس".

ولم يسبق لـ ويليامز -الكُبرى- الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، إذ خسرت النهائي مرتين عامي 2003 و2017، وفي المناسبة الأخيرة جاء السقوط أمام شقيقتها الصغرى سيرينا ويليامز.

وتمتلك فينوس في رصيدها 5 ألقاب في ويمبلدون، ولقبين في بطولة أمريكا المفتوحة.

واعتزلت الشقيقة الصغرى سيرينا ويليامز رياضة التنس العام الجاري، بعد أن حصدت 23 لقبًا في البطولات الكبرى "جراند سلام".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة بين 16 و29 يناير 2023.

وتحمل الأسترالية أشلي بارتي اللقب، لكنها لن تدافع عنه، إذ اعتزلت اللعبة بعد تتويجها بشهرين عن عمر 26 عامًا لافتقادها الحافز.

تنس فينوس ويليامز
نرشح لكم
كرة يد - للمنافسة على البرونزية.. مصر تخسر من الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم ناشئين انتهت مونديال الناشئين لـ اليد - مصر (35) (39) الدنمارك.. إلى البرونزية كرة طائرة - منتخب مصر يكتفي بالمركز الثامن في كأس العالم للشباب خبر في الجول - الأهلي يتفق مع التونسي عمر عبادة لدعم فريق السلة في مونديال الأندية كرة يد - الدنمارك تكتسح البرتغال ومواجهة نارية مع مصر في نصف نهائي كأس العالم للناشئين كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام بلغاريا في كأس العالم للشباب.. وينافس على المركز السابع الزمالك لـ في الجول: تسلمنا قرارا وزاريا للمشاركة في البطولة العربية لـ اليد كرة يد – سيناريو مجنون.. مصر إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين
أخر الأخبار
خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب شباب إنبي 4 دقيقة | الدوري المصري
هدف مبكر أمام نوري شاهين.. تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون الأول بمساهمة غير مباشرة 40 دقيقة | المحترفون
فيرمينو يعيد رقم السومة.. أهلي جدة يفتتح الدوري السعودي بثلاثية ضد الحزم 44 دقيقة | السعودية
مانشستر يونايتد يعلن انتقال فريد إلى فنربخشة ساعة | ميركاتو
البداية برازيلية.. ثنائية فيرمينو في 10 دقائق تفتتح موسما اسثنائيا لـ الدوري السعودي ساعة | السعودية
كان مظلوما.. جوارديولا يكشف سبب غياب ستونز ودياش ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(3) مانشستر سيتي.. خروج هالاند ضمن 3 تبديلات 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تمهيدا لصفقة بايرن الكبرى.. هاري كين يجري الكشف الطبي في ألمانيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24