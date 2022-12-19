تنس - في عمر الـ 42.. فينوس ويليامز تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة

ستعود الأمريكية فينوس ويليامز للظهور في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في نسخة 2023 مطلع العام المقبل.

وحصلت ويليامز على دعوة من اللجنة المنظمة للبطولة لتظهر في القُرعة الرئيسية رغم احتلالها التصنيف العالمي رقم 1007.

ويليامز (42 عامًا) تعود لبطولة أستراليا المفتوحة بعد غيابها عن نسخة 2022، إذ خاضت خلال هذا العام 4 مباريات فقط في المجمل بسبب الإصابات العديدة التي عانت منها.

Vee for #AO2023 💙 🙌 This will mark @Venuseswilliams’ 22nd trip to Melbourne Park, 25 years after making her AO debut in 1998.#AusOpen pic.twitter.com/hAzPdKbwRt — #AusOpen (@AustralianOpen) December 19, 2022

وظهرت ويليامز في أستراليا المفتوحة لأول مرة منذ 25 عامًا، تحديدًا في نسخة 1998، وشاركت في المجمع في البطولة 22 مرة.

وصرّحت ويليامز: "أنا متحمسة للعودة إلى ميلبورن والتنافس أستراليا المفتوحة مجددًا بشهر يناير المقبل".

وتابع: "تنافست في هذا البلد طوال 20 عامًا، والمجتمع الأسترالي ساندني دومًا".

أشارت: "سيكون من الشرف أن ألعب أمام هذا الجمهور مجددًا، أنا متشوقة لتحقيق لحظات عظيمة في نسخة هذا العام".

فيما صرّح كريج تايلي مدير البطولة: "فينوس ويليامز ليست لاعبة مذهلة ومعشوقة للجماهير فحسب؛ وإنما أيضًا هي قدوة وقائدة لرياضتنا في العديد من الأصعدة".

وأتم تايلي: "نحن فخورون باستقبالها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس".

ولم يسبق لـ ويليامز -الكُبرى- الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، إذ خسرت النهائي مرتين عامي 2003 و2017، وفي المناسبة الأخيرة جاء السقوط أمام شقيقتها الصغرى سيرينا ويليامز.

وتمتلك فينوس في رصيدها 5 ألقاب في ويمبلدون، ولقبين في بطولة أمريكا المفتوحة.

واعتزلت الشقيقة الصغرى سيرينا ويليامز رياضة التنس العام الجاري، بعد أن حصدت 23 لقبًا في البطولات الكبرى "جراند سلام".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة بين 16 و29 يناير 2023.

وتحمل الأسترالية أشلي بارتي اللقب، لكنها لن تدافع عنه، إذ اعتزلت اللعبة بعد تتويجها بشهرين عن عمر 26 عامًا لافتقادها الحافز.