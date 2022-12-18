مباشر نهائي كأس العالم - الأرجنتين ضد فرنسا.. وصول حافلة راقصي التانجو

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

جمهور الأرجنتين

تصطدم الأرجنتين بنظيرتها فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 على استاد لوسيل في الخامسة مساء اليوم الأحد.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة وما قبلها وما بعدها.

سيكون بمقدورك متابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنـــــا

-------------------

3:35 - وصول منتخب الأرجنتين لاستاد لوسيل

3:20 - وصول منتخب فرنسا لاستاد لوسيل

3:15 - كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا يدعم زملاءه قبل النهائي المرتقب

3:11 - حافلة منتخبي الأرجنتين وفرنسا في طريقهما إلى الملعب

3:00 - غرفة خلع ملابس فرنسا جاهزة

2:34 - يتبقى أقل من ساعتين ونصف على انطلاق المباراة

-----------------

**فرنسا تبحث عن لقبها الثالث بعد 1998 و2018، والأرجنتين بدورها تبحث عن لقبها الثالث بعد 1978 و1986.

**فرنسا تسعى لتكون أول منتخب يحصد اللقب مرتين متتاليتين منذ البرازيل في 1962.

**ليونيل ميسي يبحث عن لقبه الدولي الثاني مع منتخب الأرجنتين بعد كوبا أمريكا العام الماضي.

**ديديه ديشامب يعمل على معادلة فيتوريو بوتسو المدير الفني الوحيد الذي فاز بكأس العالم مرتين، حدث ذلك رفقة إيطاليا في 1934 و1938.

فرنسا كأس العالم الأرجنتين قطر 2022
نرشح لكم
اختبر معلوماتك - هل تابعت مشوار الأرجنتين في كأس العالم جيدا اختبر معلوماتك - هل تابعت مشوار فرنسا في كأس العالم جيدا أملاح: مشوار المغرب لن يتوقف عند هذا الإنجاز إنجلترا تجدد الثقة في ساوثجيت.. سيقود الأسود الثلاثة في يورو 2024 أشرف حكيمي: أعتذر لإنفانتينو عما بدر مني نحوه تفاصيل جديدة صادمة.. ليكيب: ديشامب أجبر بنزيمة على المغادرة وأرسله إلى المنزل نهائي كأس العالم 2022 - أنطوان جريزمان "لاعب استثنائي" لـ فرنسا نهائي كأس العالم 2022 - هل يستغل ميسي المساحة التي يتركها مبابي
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - هل تابعت مشوار الأرجنتين في كأس العالم جيدا 26 دقيقة | قطر 2022
اختبر معلوماتك - هل تابعت مشوار فرنسا في كأس العالم جيدا 46 دقيقة | قطر 2022
بابا فاسيليو يروي تفاصيل مشكلته السابقة في غزل المحلة.. وسر أداء الفريق في الموسم الحالي ساعة | الكرة المصرية
مباشر نهائي كأس العالم - الأرجنتين ضد فرنسا.. وصول حافلة راقصي التانجو ساعة | قطر 2022
أملاح: مشوار المغرب لن يتوقف عند هذا الإنجاز ساعة | قطر 2022
موندو ديبورتيفو: حسم قراره.. بوسكيتس يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم 2 ساعة | الدوري الإسباني
إنجلترا تجدد الثقة في ساوثجيت.. سيقود الأسود الثلاثة في يورو 2024 2 ساعة | قطر 2022
ذا أثليتك: منافسة سعودية قطرية على شراء مانشستر يونايتد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا