استراحة كأس العالم - الأرجنتين (2)-(0) فرنسا.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل دي ماريا للهدف الثاني - الأرجنتين - فرنسا

تصطدم الأرجنتين بنظيرتها فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 على استاد لوسيل في الخامسة مساء اليوم الأحد.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة وما قبلها وما بعدها.

سيكون بمقدورك متابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنـــــا

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نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين دون رد

ق 41: خروج جيرو وديمبيلي ونزول ماركوس تورام وكولو مواني

ق 35: جووووووووووووول دي ماريا والثاني

ق 23: جووووووووووول ميسي من ركلة جزاء

ق 22: ضربة جزاء لـ دي ماريا بعد تدخل من ديمبيلي

ق 19: تهديد أول فرنسي من جيرو بضربة رأسية بعد عرضية جريزمان

ق 17: فرصة خطيرة لدي ماريا

ق 10: إصابة لوريس

ق 8: خطورة جديدة من الأرجنتين وتسديدة يبعدها الدفاع

ق 5: تسديدة قوية من ماك أليستر يمسك بها لوريس

انطلاق المباراة

4:40 بي إن سبورتس: أوليفيه جيرو يمسك بركبته أثناء عمليات الإحماء

4:16 دخول لاعبي فرنسا والأرجنتين لبدء عمليات الإحماء

3:10 - نهاية الحفل الختامي لكأس العالم

3:55 - بدء الحفل الختامي لكأس العالم

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3:45 - تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - نهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاليافيكو - رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير - ليونيل ميسي - يوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا.

3:45 - تشكيل فرنسا الرسمي: هوجو لوريس - جول كوندي – رافاييل فاران – دايوت أوباميكانو – تيو هيرنانديز - أوريليان تشواميني – أدريان رابيو – أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي – أوليفيه جيرو – كيليان مبابي

3:35 - وصول منتخب الأرجنتين لاستاد لوسيل

3:20 - وصول منتخب فرنسا لاستاد لوسيل

3:15 - كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا يدعم زملاءه قبل النهائي المرتقب

3:11 - حافلة منتخبي الأرجنتين وفرنسا في طريقهما إلى الملعب

3:00 - غرفة خلع ملابس فرنسا جاهزة

2:34 - يتبقى أقل من ساعتين ونصف على انطلاق المباراة

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**فرنسا تبحث عن لقبها الثالث بعد 1998 و2018، والأرجنتين بدورها تبحث عن لقبها الثالث بعد 1978 و1986.

**فرنسا تسعى لتكون أول منتخب يحصد اللقب مرتين متتاليتين منذ البرازيل في 1962.

**ليونيل ميسي يبحث عن لقبه الدولي الثاني مع منتخب الأرجنتين بعد كوبا أمريكا العام الماضي.

**ديديه ديشامب يعمل على معادلة فيتوريو بوتسو المدير الفني الوحيد الذي فاز بكأس العالم مرتين، حدث ذلك رفقة إيطاليا في 1934 و1938.

فرنسا كأس العالم الأرجنتين قطر 2022
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