مباشر كأس العالم – كرواتيا (2) - (1) المغرب.. النصيري يهدر التعادل

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

هدف واحتفال ميسلاف أورشيتيش في الشباك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كرواتيا والمغرب التي تقام في ملعب خليفة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022.

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ق 65: مشاركة بدر بانون بدلا من أشرف داري

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: جوووول رااائع من ميسلاف أورسيتش بتسديدة مقوسة على يسار ياسين بونو

ق 29: عرضية من حكيمي تمر من فوق رأس النصيري

ق 18: رأسية كراماريتش يتصدى لها بونو

ق 9: جووول أووووووول التعاااااادل أشرف داري

ق 8: جووول أووول.. رأسية من جفارديول تسكن الشباك.

ق3: بونو كاد يسجل بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت الكرة.

انطلاق المباراة.

المغرب كرواتيا كأس العالم
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