مباشر كأس العالم – كرواتيا (1) - (1) المغرب.. التعااااااااااادل
السبت، 17 ديسمبر 2022 - 16:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كرواتيا والمغرب التي تقام في ملعب خليفة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022.
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ق 9: جووول أووووووول التعاااااادل أشرف داري
ق 8: جووول أووول.. رأسية من جفارديول تسكن الشباك.
ق3: بونو كاد يسجل بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت الكرة.
انطلاق المباراة.
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