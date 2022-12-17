مباشر كأس العالم – كرواتيا (1) - (1) المغرب.. التعااااااااااادل

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

المغرب - فرنسا - أشرف حكيمي - كوناتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كرواتيا والمغرب التي تقام في ملعب خليفة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022.

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ق 9: جووول أووووووول التعاااااادل أشرف داري

ق 8: جووول أووول.. رأسية من جفارديول تسكن الشباك.

ق3: بونو كاد يسجل بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت الكرة.

انطلاق المباراة.

المغرب كرواتيا كأس العالم
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