مباشر كأس العالم – كرواتيا (1) - (1) المغرب.. التعااااااااااادل

مؤتمر إيميليانو مارتينيز: عشنا تجربة مجنونة.. وميسي تجاوز التوقعات

مؤتمر سكالوني: مباراة ميسي الأخيرة؟ هذا أهم شيء عليه القيام به.. وعلينا تفادي خدعة فرنسا

تشكيل المغرب – 3 تبديلات ضد كرواتيا.. وظهور أول للاعب جديد

تشكيل كرواتيا – خماسي في الوسط ضد المغرب.. وتبديلات كثيرة من داليتش

راديو مونت كارلو: زيدان يرفض دعوة فرنسا لحضور نهائي كأس العالم

مؤتمر ديشامب: أعرف أن بعض الفرنسيين يريدون تتويج ميسي بكأس العالم

إنفانتينو: هذا تفضيلي للنسخة الجديدة من كأس العالم.. وما حدث في قطر مهم للمستقبل

مؤتمر لوريس: دعم العالم لميسي؟ لدينا شعب بأكمله خلفنا