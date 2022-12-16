مباشر الدوري المصري - الأهلي (1) - (0) فيوتشر.. جووول أول

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

هدف عمرو السولية - الأهلي × طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات.

بينما يتواجد فيوتشر في المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

وانتهت أولى مباراتي الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل 1-1، فيما فاز الأهلي في الثانية بنتيجة 4-0.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 32 جووول رائع للأهلي.. عمرو السولية يمرر لمحمد شريف الذي يعيدها إليه، فيرسلها إلى شادي حسين داخل المنطقة ليهيئها الأخير إلى حسن الشحات الذي يسجل في شباك فيوتشر

ق 21 البطاقة الحمراء تشهر في وجه عمر كمال.. تدخل عنيف على محمد عبد المنعم.. والإنذار يتحول لبطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 12 عمرو السولية يسدد ولكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى

ق 9 تسديدة من حسين الشحات يمسك بها محمود جنش حارس مرمى فيوتشر

بداية المباراة

الأهلي فيوتشر الدوري المصري
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