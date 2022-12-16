مباشر الدوري المصري - الأهلي (1) - (0) فيوتشر.. جووول أول
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات.
بينما يتواجد فيوتشر في المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.
وانتهت أولى مباراتي الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل 1-1، فيما فاز الأهلي في الثانية بنتيجة 4-0.
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ق 32 جووول رائع للأهلي.. عمرو السولية يمرر لمحمد شريف الذي يعيدها إليه، فيرسلها إلى شادي حسين داخل المنطقة ليهيئها الأخير إلى حسن الشحات الذي يسجل في شباك فيوتشر
ق 21 البطاقة الحمراء تشهر في وجه عمر كمال.. تدخل عنيف على محمد عبد المنعم.. والإنذار يتحول لبطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 12 عمرو السولية يسدد ولكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى
ق 9 تسديدة من حسين الشحات يمسك بها محمود جنش حارس مرمى فيوتشر
بداية المباراة